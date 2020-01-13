В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Произошло отжигание провода и поломка пантографа



Накануне, 12 января, в 6:54 из-за отжига контактного провода на остановке «20а квартал», было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 4 с «Элеватора» на «Новый мост» и с остановки «Лицей» в сторону «Нового моста».



В 7:33 движение восстановлено. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 39 минут.



Также вчера в 8:34 из-за неисправности пантографа на вагоне трамвая, следовавшего по маршруту №2, на остановке «20а квартал», было закрыто движение трамваев маршрута №4 с ост. «20а квартал» на «Мелькомбинат». В 9:26 движение восстановлено. Время простоя составило 52 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

