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В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи

В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Произошло отжигание провода и поломка пантографа

Накануне, 12 января, в 6:54 из-за отжига контактного провода на остановке «20а квартал», было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, 4 с «Элеватора» на «Новый мост» и с остановки «Лицей» в сторону «Нового моста».

В 7:33 движение восстановлено. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 39 минут.

Также вчера в 8:34 из-за неисправности пантографа на вагоне трамвая, следовавшего по маршруту №2, на остановке «20а квартал», было закрыто движение трамваев маршрута №4 с ост. «20а квартал» на «Мелькомбинат». В 9:26 движение восстановлено. Время простоя составило 52 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
трамвай
 
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