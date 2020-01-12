Кража произошла в увеселительном заведении
9 января 18-летний неработающий житель ДНТ Иволгинского района совершил кражу в увеселительном заведении по ул. Корабельная в Улан-Удэ. Парень тайно вытащил из кармана джинсов сотовый телефон у 21-летней посетительницы. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Украденный телефон у вора изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Справка:
Если вы стали жертвой или очевидцем противоправных действий, незамедлительно сообщите в органы внутренних дел по телефонам 102 (112) или по телефону доверия МВД Бурятии 8 (3012) 292-292.
В Улан-Удэ вор вытащил телефон из кармана джинсов девушки
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