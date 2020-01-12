Улан-удэнец обокрал спортмагазин ради новогоднего застолья

Мужчина пошёл на кражу, чтобы отпраздновать Новый год



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже куртки стоимостью более 14 тысяч рублей в спортивном магазине по улице Корабельная.



Вечером 30 декабря 51-летний ранее не судимый житель села Иволгинск в спортмагазине приобрёл джемпер, рассчитавшись картой, а зимнюю мужскую куртку украл, повредив магнитно-считывающее устройство. По словам мужчины, он совершил преступление для того, «чтобы отпраздновать Новый год».



Позднее куртку мужчина продал, а вырученные деньги потратил на организацию застолья.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



