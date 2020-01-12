Мужчина украл овец у соседки
Утром 10 января в полицию Кяхтинского района Бурятии обратилась 43-летняя жительница посёлка Октябрьский с заявлением о краже двух овец. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
По горячим следам участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркопреступление 50-летний сосед заявительницы.
Животных он продал сразу после кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии поймали овцекрада
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина украл овец у соседки
Мальчик перебегал в неположенном месте
В 2019 году из-за неправильного устройства печей погибли 10 человек
Известно, что молодой человек нигде не работает
Авария произошла вчера вечером
Наркотическое средство он заготовил для собственного употребления
Украденные деньги он потратил на личные нужды
Деньги он потратил на личные нужды
Накануне вечером сообщалось, что работы по ликвидации очага скоро планируется завершить
В области проводится дополнительная иммунизация населения
Следователи взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК из машины, которая насмерть сбила 17-летнюю девушку
Преступная группа из 16 человек предлагала девушкам «высокооплачиваемую работу»
Иностранец отдыхал в Листвянке
Женщина хотела заработать путём купли-продажи валют
Мужчина ушёл в лес и не вернулся