В Бурятии поймали овцекрада

Мужчина украл овец у соседки



Утром 10 января в полицию Кяхтинского района Бурятии обратилась 43-летняя жительница посёлка Октябрьский с заявлением о краже двух овец. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



По горячим следам участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за наркопреступление 50-летний сосед заявительницы.



Животных он продал сразу после кражи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



