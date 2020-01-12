В 2019 году из-за неправильного устройства печей погибли 10 человек
В морозы печное отопление по статистике является одной из распространённых причин пожаров в жилом секторе. По итогам 2019 года из-за неправильного устройства печей и несоблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации в Бурятии произошло 344 пожара. Погибли 10 человек, ещё 7 получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Количество «печных» пожаров в прошлом году увеличилось на 24%, чем в 2018 году.
Как отмечают специалисты, особенно ситуация с пожарами обостряется в выходные и праздничные дни. Так, большая часть пожаров, случившихся на территории республики в эти новогодние праздники, возникли именно из-за перекала печей, появления трещин в кирпичной кладке, отсутствия противопожарных разделок (отступок).
В Бурятии растёт число пожаров из-за печей
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