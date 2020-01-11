Известно, что молодой человек нигде не работает
10 января в дежурную часть в посёлке Усть-Баргузин обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина заявила о краже инструментов из гаража общей стоимостью более 14 тысяч рублей.
По горячим следам задержан 23-летний не работающий молодой человек.
Установлено, что живущий неподалёку парень видел, что в гараж часто заезжает автотранспорт, и там находятся инструменты. Ночью молодой человек проник в гараж и украл набор ключей в кейсе, аккумулятор и дрель.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В Бурятии парень украл инструменты и дрель из гаража
Происшествия, Фото:
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