В Улан-Удэ мужчина украл с карты собутыльника почти 50 тысяч

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденные деньги он потратил на личные нужды



8 января в дежурную часть в Улан-Удэ поступило сообщение 42-летнего жителя Иволгинского района о краже 49 тысяч рублей с банковской карты.



30 декабря он остановился в одной из гостиниц города. Познакомившись с мужчиной из соседнего номера, пригласил нового знакомого к себе для распития спиртного. Во время застолья хозяин карты расплачивался за алкоголь. Гость запомнил пин-код и, дождавшись, когда потерпевший уснёт, украл со стола платёжное средство. После чего, сняв деньги, вернул карту на место.



Злоумышленник задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый за преступления против личности житель Заиграевского района. Украденные деньги он потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.



