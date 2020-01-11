Украденные деньги он потратил на личные нужды
8 января в дежурную часть в Улан-Удэ поступило сообщение 42-летнего жителя Иволгинского района о краже 49 тысяч рублей с банковской карты.
30 декабря он остановился в одной из гостиниц города. Познакомившись с мужчиной из соседнего номера, пригласил нового знакомого к себе для распития спиртного. Во время застолья хозяин карты расплачивался за алкоголь. Гость запомнил пин-код и, дождавшись, когда потерпевший уснёт, украл со стола платёжное средство. После чего, сняв деньги, вернул карту на место.
Злоумышленник задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый за преступления против личности житель Заиграевского района. Украденные деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
В Улан-Удэ мужчина украл с карты собутыльника почти 50 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 11.01.2020
Деньги он потратил на личные нужды
Происшествия, 11.01.2020
Накануне вечером сообщалось, что работы по ликвидации очага скоро планируется завершить
В области проводится дополнительная иммунизация населения
Следователи взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК из машины, которая насмерть сбила 17-летнюю девушку
Преступная группа из 16 человек предлагала девушкам «высокооплачиваемую работу»
Иностранец отдыхал в Листвянке
Женщина хотела заработать путём купли-продажи валют
Мужчина ушёл в лес и не вернулся
Сейчас в деревне обустраивают заградительный ров и возводят вал
Квартиру обчистил её знакомый
Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на обочине мужчину
Мужчина нигде не работает и имеет судимость
Он был знаком с потерпевшей и знал, как открывается дом
Горожанка неоднократно судима и лишена родительских прав
Жалобу подготовили адвокаты из Москвы и Санкт-Петербурга