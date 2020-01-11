Житель Бурятии продал украденных коров

Деньги он потратил на личные нужды



В Еравнинском районе по подозрению в краже пяти голов крупно-рогатого скота задержан 18-летний житель села Можайка. Молодой человек не работает, ранее не судим.



- Следствием установлено, что в ноябре прошлого года он похитил четыре коровы с пастбища, расположенного в километре от животноводческой стоянки «Маракта», и спрятал в заброшенном сарае, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Парень продал коров частным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил 160 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие. Также проверяется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям на территории района.

