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Житель Бурятии продал украденных коров

Житель Бурятии продал украденных коров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги он потратил на личные нужды

В Еравнинском районе по подозрению в краже пяти голов крупно-рогатого скота задержан 18-летний житель села Можайка. Молодой человек не работает, ранее не судим.

- Следствием установлено, что в ноябре прошлого года он похитил четыре коровы с пастбища, расположенного в километре от животноводческой стоянки «Маракта», и спрятал в заброшенном сарае, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Парень продал коров частным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие. Также проверяется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям на территории района. 
кража
 
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