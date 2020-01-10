В Иркутской области ищут пострадавших от банды сутенёров девушек

Преступная группа из 16 человек предлагала девушкам «высокооплачиваемую работу»



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества.



Установлено, что 32-летний иркутянин с 2015 года создал не менее четырёх фирм по оказанию услуг интимного характера, в которых в том числе были задействованы несовершеннолетние девушки.



- В организации незаконного бизнеса, выполняя роли администраторов, координаторов, водителей и охранников, принимали участие не менее 16 человек в возрасте от 21 до 36 лет. В социальных сетях они предлагали девушкам высокооплачиваемую работу, после чего привлекали их к незаконной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Анкеты девушек размещались на специально созданном сайте, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться организаторы ввели систему штрафов и наказаний и силой принуждали девушек.



Деятельность группы была пресечена весной 2019 года. Полицейские изъяли 80 сотовых телефонов и 8 автомобилей, в том числе премиального класса.



Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16 лиц, подозреваемых, в зависимости от роли каждого, в создании преступного сообщества и руководстве его структурными подразделениями, в участии в преступном сообществе. Сыщики не исключают, что пострадавших от действий криминальной группы может быть больше и призывают их обращаться в полицию.







