Женщина хотела заработать путём купли-продажи валют
В полицию в Шилке Забайкальского края поступило сообщение о хищении денег. Потерпевшая хотела заработать путём купли-продажи валют. Для этого она зарегистрировалась на сайте брокерской компании. Позже ей позвонил мужчина, который представился работником этой фирмы, и рассказал, как внести начальный депозит для участия в торгах.
Несколько ммесяцев потерпевшая переводила небольшие суммы, что составило в общей сложности 536 тысяч рублей. Прибыль женщина не получила, а телефон, с которого звонил злоумышленник, стал недоступен. Она обратилась в полицию.
В настоящее время полицейские устанавливают регион, из которого звонил аферист, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Желая заработать, забайкалка лишилась 536 тысяч
Происшествия, Фото:
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