Желая заработать, забайкалка лишилась 536 тысяч

Женщина хотела заработать путём купли-продажи валют



В полицию в Шилке Забайкальского края поступило сообщение о хищении денег. Потерпевшая хотела заработать путём купли-продажи валют. Для этого она зарегистрировалась на сайте брокерской компании. Позже ей позвонил мужчина, который представился работником этой фирмы, и рассказал, как внести начальный депозит для участия в торгах.



Несколько ммесяцев потерпевшая переводила небольшие суммы, что составило в общей сложности 536 тысяч рублей. Прибыль женщина не получила, а телефон, с которого звонил злоумышленник, стал недоступен. Она обратилась в полицию.



В настоящее время полицейские устанавливают регион, из которого звонил аферист, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

