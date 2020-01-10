Мужчина ушёл в лес и не вернулся
В новогодние выходные спасатели Посольского поисково-спасательного отряда разыскивали пропавшего без вести жителя посёлка Клюевка, Кабанского района Бурятии.
Мужчина, страдающий эпилепсией, ушёл в лес ещё 29 декабря 2019 года и не вернулся.
К сожалению, его следов не обнаружено, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
Житель Бурятии пропал в лесу перед Новым годом
Происшествия, Фото:
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