Житель Бурятии пропал в лесу перед Новым годом

Мужчина ушёл в лес и не вернулся



В новогодние выходные спасатели Посольского поисково-спасательного отряда разыскивали пропавшего без вести жителя посёлка Клюевка, Кабанского района Бурятии.



Мужчина, страдающий эпилепсией, ушёл в лес ещё 29 декабря 2019 года и не вернулся.



К сожалению, его следов не обнаружено, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

