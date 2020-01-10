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Житель Бурятии пропал в лесу перед Новым годом

Житель Бурятии пропал в лесу перед Новым годом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ушёл в лес и не вернулся

В новогодние выходные спасатели Посольского поисково-спасательного отряда разыскивали пропавшего без вести жителя посёлка Клюевка, Кабанского района Бурятии.

Мужчина, страдающий эпилепсией, ушёл в лес ещё 29 декабря 2019 года и не вернулся.

К сожалению, его следов не обнаружено, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
пропавшие без вести
 
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