У жителя Иркутской области изъяли пакет с кило марихуаны

Мужчина нигде не работает и имеет судимость



В Усолье Иркутской области полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков растительного происхождения в крупном размере.



При досмотре в его пакете обнаружили вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной. Вес составил 800 грамм, что является крупным размером.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. Известно, что задержанный усольчанин нигде не работает и ранее судим, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





