В Бурятии юноша угнал мопед и придумал геройский поступок

Парень угнал мопед у 13-летнего друга



Заявление об угоне мопеда поступило от 66-летней жительницы города Гусиноозёрск. Он рассказала, ночью из гаража был угнан мопед её 13-летнего внука.



Спустя пару дней транспорт вернул 17-летний друг внука. Он сообщил, что лично отобрал мопед у подростков.



Однако полицейские установили его причастность к преступлению. Тогда молодой человек признался, что ночью угнал мототехнику, чтобы покататься. После придумал историю про подростков-угонщиков, дабы скрыть свою причастность к произошедшему.



Ранее молодой человек не судим, учится в техникуме.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





