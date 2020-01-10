Парень угнал мопед у 13-летнего друга
Заявление об угоне мопеда поступило от 66-летней жительницы города Гусиноозёрск. Он рассказала, ночью из гаража был угнан мопед её 13-летнего внука.
Спустя пару дней транспорт вернул 17-летний друг внука. Он сообщил, что лично отобрал мопед у подростков.
Однако полицейские установили его причастность к преступлению. Тогда молодой человек признался, что ночью угнал мототехнику, чтобы покататься. После придумал историю про подростков-угонщиков, дабы скрыть свою причастность к произошедшему.
Ранее молодой человек не судим, учится в техникуме.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии юноша угнал мопед и придумал геройский поступок
Происшествия, Фото:
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