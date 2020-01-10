Ребёнка сбил водитель «Хонды»
Дорожный инцидент произошёл вчера вечером в городе Черемхово Иркутской области. По предварительным данным, чтобы сократить путь, 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал во двор. Здесь автомобиль сбил ребёнка, который скатился с деревянной горки.
В результате аварии первоклассник получил травмы, после осмотра врача отпущен домой.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области первоклассник скатился с горки под колёса авто
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