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В Иркутской области первоклассник скатился с горки под колёса авто

В Иркутской области первоклассник скатился с горки под колёса авто
Происшествия, 
Ребёнка сбил водитель «Хонды»

Дорожный инцидент произошёл вчера вечером в городе Черемхово Иркутской области. По предварительным данным, чтобы сократить путь, 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал во двор. Здесь автомобиль сбил ребёнка, который скатился с деревянной горки.

В результате аварии первоклассник получил травмы, после осмотра врача отпущен домой.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП
 
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