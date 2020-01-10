По словам мужчины, деньги он планировал вернуть
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег из помещения госучреждения. Подозреваемым оказался 34-летний работник организации.
Преступление было совершено в мае 2019 года. Мужчина, вернувшись после корпоратива в кабинет за оставленным там телефоном, прихватил с собой 18 тысяч рублей, принадлежащих коллегам. Деньги он потратил на личные нужды.
- По его словам, украденное он планировал возвратить, но этого так и не случилось. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.
В Улан-Удэ работник госучреждения украл у коллег 18 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По словам мужчины, деньги он планировал вернуть
ДТП произошло накануне вечером
Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование
Ребёнка доставили санавиацией в детскую республиканскую клиническую больницу
С начала года были спасены 67 человек
Женщина отсудила компенсацию морального вреда у работодателя
Молодой человек неоднократно судим
Баир Цырендоржиев примет участие в конференции по вопросам религии и помощи людям
Женщина украла деньги ради оплаты долгов
Угонщик хотел доехать на чужой машине до дома
Баир Жамбалов заявил, что «не хочет марать репутацию партии»
Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия
Хозяева предоставляли свои квартиры наркоманам
Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»
Погибший сделал замечание соседям снизу из-за громкой музыки, что и спровоцировало конфликт между компаниями