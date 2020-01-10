В Улан-Удэ работник госучреждения украл у коллег 18 тысяч

По словам мужчины, деньги он планировал вернуть



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу денег из помещения госучреждения. Подозреваемым оказался 34-летний работник организации.



Преступление было совершено в мае 2019 года. Мужчина, вернувшись после корпоратива в кабинет за оставленным там телефоном, прихватил с собой 18 тысяч рублей, принадлежащих коллегам. Деньги он потратил на личные нужды.



- По его словам, украденное он планировал возвратить, но этого так и не случилось. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.

