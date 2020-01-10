В Улан-Удэ столкнулись Mitsubishi и Toyota

ДТП произошло накануне вечером
Накануне, 9 января около 22 часов на перекрёстке в районе ТРЦ People's Park в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Водитель Mitsubishi Lancer врезался в Toyota Сaldina. Столкновение обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Мухоршибирском районе погиб водитель опрокинувшегося автомобиля
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ДТП произошло накануне вечером
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