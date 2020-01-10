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Жителя Бурятии осудили за повторную пьяную езду

Жителя Бурятии осудили за повторную пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование

Житель Бурятии, будучи осуждённым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил аналогичное преступление. Однако на этот раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В судебном заседании он признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил нарушителя к одному году лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.


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