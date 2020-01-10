Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование
Житель Бурятии, будучи осуждённым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил аналогичное преступление. Однако на этот раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В судебном заседании он признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил нарушителя к одному году лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Жителя Бурятии осудили за повторную пьяную езду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала года были спасены 67 человек
Женщина отсудила компенсацию морального вреда у работодателя
Молодой человек неоднократно судим
Баир Цырендоржиев примет участие в конференции по вопросам религии и помощи людям
Женщина украла деньги ради оплаты долгов
Угонщик хотел доехать на чужой машине до дома
Баир Жамбалов заявил, что «не хочет марать репутацию партии»
Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия
Хозяева предоставляли свои квартиры наркоманам
Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»
Погибший сделал замечание соседям снизу из-за громкой музыки, что и спровоцировало конфликт между компаниями
Авария случилась рано утром
Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане
Дочь погибшего пенсионера категорически не согласна с решением суда
В отношении него возбуждено сразу три административных дела