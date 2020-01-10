Жителя Бурятии осудили за повторную пьяную езду

Во второй раз водитель отказался проходить медосвидетельствование



Житель Бурятии, будучи осуждённым за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил аналогичное преступление. Однако на этот раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.



В судебном заседании он признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.



Суд приговорил нарушителя к одному году лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.





