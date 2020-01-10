С начала года были спасены 67 человек
За прошедшие сутки в Иркутской области произошло 12 пожаров, на одном из которых были спасены двое человек.
Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Братск в жилом районе Гидростроитель поступило в пожарную охрану в третьем часу ночи 9 января. Звено газодымозащитной службы в условиях сильного задымления спасло двух человек.
Огонь повредил пол в квартире на площади 2 квадратных метра. По предварительной информации, возгорание в квартире случилось из-за неосторожного обращения с огнём.
Прошлой ночью, также в третьем часу, на телефон пожарно-спасательной службы Железногорск-Илимского поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома.
10 жильцов вышли самостоятельно.
В квартире горели стена, потолок и личные вещи.
Из горящей квартиры был спасён пострадавший – 57-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Всего с начала января на пожарах в Иркутской области были спасены 67 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с начала года произошло 80 пожаров, в результате которых погибли шесть человек, травмы получили ещё семь. Среди пострадавших – три ребёнка.
В Иркутской области пожарные спасли трёх человек
Происшествия, Фото:
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