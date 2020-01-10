Молодой человек неоднократно судим
22-летний житель Улан-Удэ, четырежды судимый, в том числе за оборот наркотических средств, вновь признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Кроме того, мужчина отбывал условное наказание.
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Улан-удэнца отправили в колонию за наркотики
Происшествия, Фото:
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