Улан-удэнца отправили в колонию за наркотики

Молодой человек неоднократно судим



22-летний житель Улан-Удэ, четырежды судимый, в том числе за оборот наркотических средств, вновь признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Кроме того, мужчина отбывал условное наказание.



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

