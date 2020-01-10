В Иркутской области накрыли два наркопритона

Другой притон оперативники обнаружили в многоэтажном доме в одном из районов города Черемхово. Там 48-летний хозяин предоставлял свою квартиру для потребления героина. В квартире изъяты медицинские шприцы.









Отрабатывая поступившую оперативную информацию, полицейские обнаружили притон в частном доме в Ангарске. К 56-летнему наркозависимому местному жителю приходили наркоманы. В доме они потребляли различные наркотики.По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиВсего в 2019 году в Иркутской области пресечена незаконная деятельность по организации 28 наркопритонов.