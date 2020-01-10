 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Января

09 Января

Популярное

В Иркутской области накрыли два наркопритона

В Иркутской области накрыли два наркопритона
Происшествия, 
Хозяева предоставляли свои квартиры наркоманам

Отрабатывая поступившую оперативную информацию, полицейские обнаружили притон в частном доме в Ангарске. К 56-летнему наркозависимому местному жителю приходили наркоманы. В доме они потребляли различные наркотики.

Другой притон оперативники обнаружили в многоэтажном доме в одном из районов города Черемхово. Там 48-летний хозяин предоставлял свою квартиру для потребления героина. В квартире изъяты медицинские шприцы.


По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Всего в 2019 году в Иркутской области пресечена незаконная деятельность по организации 28 наркопритонов.


наркопритон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дети травятся «Нафтизином» и «Назолом»
В Бурятии дети травятся «Нафтизином» и «Назолом»
Происшествия, 10.01.2020
Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»
В Саянске в подъезде дома убили парня
В Саянске в подъезде дома убили парня
Происшествия, 10.01.2020
Погибший сделал замечание соседям снизу из-за громкой музыки, что и спровоцировало конфликт между компаниями
Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Происшествия, 09.01.2020
Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане
В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным
В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным
Происшествия, 09.01.2020
Дочь погибшего пенсионера категорически не согласна с решением суда
В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём
В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём
Происшествия, 09.01.2020
В отношении него возбуждено сразу три административных дела  
Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка
Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка
Происшествия, 09.01.2020
Пресс-секретарь главы Бурятии дал официальный комментарий по громкому делу
В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
Происшествия, 09.01.2020
Пожилая женщина прятала наркотики в нижнем белье
Улан-удэнка напала на бригаду скорой помощи
Улан-удэнка напала на бригаду скорой помощи
Происшествия, 09.01.2020
Нападавшей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в её зеркало
В Бурятии убили бывшего участкового
В Бурятии убили бывшего участкового
Происшествия, 09.01.2020
Убийство произошло во второй день нового года
В Улан-Удэ таможенник избил посетителей кафе
В Улан-Удэ таможенник избил посетителей кафе
Происшествия, 09.01.2020
Одному из них он причинил тяжкий вред здоровью
В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
Происшествия, 09.01.2020
Он обвиняется в превышении должностных полномочий  
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Происшествия, 09.01.2020
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
Москвич едва не утонул на Байкале
Москвич едва не утонул на Байкале
Происшествия, 09.01.2020
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^