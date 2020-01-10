На трассе в Бурятии погиб водитель перевернувшегося автомобиля

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщает УГИБДД по Бурятии.





За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе 1 ДТП с погибшим.Около 5 часов утра в Мухоршибирском районе 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Читы в 2 км. от села Никольск не справился с управлением. Водитель съехал с дороги, автомобиль опрокинулся.