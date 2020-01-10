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На трассе в Бурятии погиб водитель перевернувшегося автомобиля

На трассе в Бурятии погиб водитель перевернувшегося автомобиля
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария случилась рано утром

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 19 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе 1 ДТП с погибшим.

Около 5 часов утра в Мухоршибирском районе 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-212140», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» со стороны Улан-Удэ в направлении Читы в 2 км. от села Никольск не справился с управлением. Водитель съехал с дороги, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на кольцевой развязке в Улан-Удэ «Лексус» столкнулся с грузовиком.
ДТП.смерть
 
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