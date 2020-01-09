В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным

- По видеозаписи видно, что пешеход, не останавливаясь, перешёл заездной карман для маршрутных транспортных средств, затем, ускорившись, перешёл полосу движения, в момент наезда находился на разделительной линии противоположных направлений, - утверждает Тамара.

Читают сейчас