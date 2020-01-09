 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным

В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным
Происшествия, 
Дочь погибшего пенсионера категорически не согласна с решением суда

В октябре 2016 года в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии водитель грузовика, везущий дрова, сбил 83-летнего дедушку, шедшего из супермаркета. Пожилой пешеход получил тяжёлые травмы, был госпитализирован в БСМП, где скончался.

По словам дочери погибшего дедушки Тамары, её отец, несмотря на преклонный возраст, был физически активным, любил гулять.

Тамара рассказала «Байкал-Daily», что уголовное дело не возбуждалось 1,5 года, оно было возбуждено лишь в январе 2018 года. Районный суд признал водителя виновным по ст.264 ч.3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности». Сперва его приговорили к 1,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Однако водитель обжаловал решение суда первой инстанции в Верховном суде Бурятии. Суд оправдал его и признал невиновным.

С таким решением Тамара категорически не согласна. Она подала кассационную жалобу, но её отклонили. Женщина хочет предать дело общественной огласке и восстановить справедливость.

- Решение суда идёт вразрез с доказательствами, с видеозаписью с камер видеонаблюдения. Водитель выехал на полосу встречного движения, он ехал по разделительной полосе, - рассказала «Байкал-Daily» Тамара.

Также у Тамары претензии по поводу определения места совершения ДТП.

- По видеозаписи видно, что пешеход, не останавливаясь, перешёл заездной карман для маршрутных транспортных средств, затем, ускорившись, перешёл полосу движения, в момент наезда находился на разделительной линии противоположных направлений, - утверждает Тамара.



Из решения Иволгинского районного суда следует, что наезд был совершён между полосами движения во встречных направлениях. Районный суд пришёл к выводу, что водитель имел техническую возможность затормозить, чтобы избежать наезда на пешехода.

Однако вышестоящий суд посчитал, что заездной карман для остановки автобусов, с которого дедушка вышел на проезжую часть, не является полосой движения, а относится к обочине, в результате чего водитель якобы не мог не наехать на пожилого человека. Водитель грузовика был оправдан.

Дочь погибшего намерена в установленном порядке обжаловать решение в Москве, однако удастся ли ей это или нет, она не предполагает.

- Получается, можно ездить по разделительной полосе, давить пешеходов и ничего за это не будет? – задаётся вопросом Тамара.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Происшествия, 09.01.2020
Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане
В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным
В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным
Происшествия, 09.01.2020
Дочь погибшего пенсионера категорически не согласна с решением суда
В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём
В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём
Происшествия, 09.01.2020
В отношении него возбуждено сразу три административных дела  
В Бурятии насмерть сбивший девушку бизнесмен передал её семье 500 тысяч
В Бурятии насмерть сбивший девушку бизнесмен передал её семье 500 тысяч
Происшествия, 09.01.2020
Стали известны новые подробности резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка
Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка
Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка
Происшествия, 09.01.2020
Пресс-секретарь главы Бурятии дал официальный комментарий по громкому делу
В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
Происшествия, 09.01.2020
Пожилая женщина прятала наркотики в нижнем белье
Улан-удэнка напала на бригаду скорой помощи
Улан-удэнка напала на бригаду скорой помощи
Происшествия, 09.01.2020
Нападавшей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в её зеркало
В Бурятии убили бывшего участкового
В Бурятии убили бывшего участкового
Происшествия, 09.01.2020
Убийство произошло во второй день нового года
В Улан-Удэ таможенник избил посетителей кафе
В Улан-Удэ таможенник избил посетителей кафе
Происшествия, 09.01.2020
Одному из них он причинил тяжкий вред здоровью
В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
Происшествия, 09.01.2020
Он обвиняется в превышении должностных полномочий  
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Происшествия, 09.01.2020
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
Москвич едва не утонул на Байкале
Москвич едва не утонул на Байкале
Происшествия, 09.01.2020
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался
Житель Иркутской области насмерть сбил бабушку и уехал
Житель Иркутской области насмерть сбил бабушку и уехал
Происшествия, 09.01.2020
Виновник признался, что испугался ответственности
В Улан-Удэ таксист обокрал пассажира
В Улан-Удэ таксист обокрал пассажира
Происшествия, 09.01.2020
Водитель настаивал, что не находил оставленный гаджет в машине
Загрузка...
^