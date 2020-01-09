В Бурятии водителя, сбившего насмерть дедушку, признали невиновным

В октябре 2016 года в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии водитель грузовика, везущий дрова, сбил 83-летнего дедушку, шедшего из супермаркета. Пожилой пешеход получил тяжёлые травмы, был госпитализирован в БСМП, где скончался.
По словам дочери погибшего дедушки Тамары, её отец, несмотря на преклонный возраст, был физически активным, любил гулять.
Тамара рассказала «Байкал-Daily», что уголовное дело не возбуждалось 1,5 года, оно было возбуждено лишь в январе 2018 года. Районный суд признал водителя виновным по ст.264 ч.3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности». Сперва его приговорили к 1,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Однако водитель обжаловал решение суда первой инстанции в Верховном суде Бурятии. Суд оправдал его и признал невиновным.
С таким решением Тамара категорически не согласна. Она подала кассационную жалобу, но её отклонили. Женщина хочет предать дело общественной огласке и восстановить справедливость.
- Решение суда идёт вразрез с доказательствами, с видеозаписью с камер видеонаблюдения. Водитель выехал на полосу встречного движения, он ехал по разделительной полосе, - рассказала «Байкал-Daily» Тамара.
Также у Тамары претензии по поводу определения места совершения ДТП.
- По видеозаписи видно, что пешеход, не останавливаясь, перешёл заездной карман для маршрутных транспортных средств, затем, ускорившись, перешёл полосу движения, в момент наезда находился на разделительной линии противоположных направлений, - утверждает Тамара.
Из решения Иволгинского районного суда следует, что наезд был совершён между полосами движения во встречных направлениях. Районный суд пришёл к выводу, что водитель имел техническую возможность затормозить, чтобы избежать наезда на пешехода.
Однако вышестоящий суд посчитал, что заездной карман для остановки автобусов, с которого дедушка вышел на проезжую часть, не является полосой движения, а относится к обочине, в результате чего водитель якобы не мог не наехать на пожилого человека. Водитель грузовика был оправдан.
Дочь погибшего намерена в установленном порядке обжаловать решение в Москве, однако удастся ли ей это или нет, она не предполагает.
- Получается, можно ездить по разделительной полосе, давить пешеходов и ничего за это не будет? – задаётся вопросом Тамара.