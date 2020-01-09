Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане
22 мая 2019 года в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД на транспорте поступило заявление от жителя села Кырен Бурятии. Мужчина сообщил, что в апреле в поезде у него украли банковскую карту, с которой в дальнейшем обналичили 22 тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ. Как выяснилось, оба возвращались домой с вахты и распивали в вагоне-ресторане алкогольные напитки. Расплачивались той самой картой, с которой в дальнейшем были списаны деньги.
1 мая, когда поезд прибыл на станцию Тюмень, оба пассажира сошли, чтобы совершить пересадку на другой поезд. Житель Улан-Удэ ушёл в здание железнодорожного вокзала, где в своём кармане обнаружил чужую банковскую карту. Недолго думая, он зашёл в кафе на вокзале и с этой карты совершил покупку, затем в банкомате снял 21 тысячу рублей. Позже, в вагоне-ресторане поезда, на котором продолжил путь, он распивал алкогольные напитки и расплачивался украденными деньгами. Приехав домой, мужчина выбросил карту.
По окончании расследования уголовное дело было направленно в Калининский районный суд Тюмени. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.
Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилая женщина прятала наркотики в нижнем белье
Нападавшей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в её зеркало
Убийство произошло во второй день нового года
Одному из них он причинил тяжкий вред здоровью
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
Стали известны новые подробности резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
ДТП произошло сегодня днём
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался
Виновник признался, что испугался ответственности
Водитель настаивал, что не находил оставленный гаджет в машине
В 160 капсулах находилось сильнодействующее запрещённое вещество
Мужчина пролез в дом через окно и украл набор инструментов
Следователи начали доследственную проверку
Преступник помогал женщине по хозяйству