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Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде

Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде
Происшествия, 
Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане

22 мая 2019 года в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД на транспорте поступило заявление от жителя села Кырен Бурятии. Мужчина сообщил, что в апреле в поезде у него украли банковскую карту, с которой в дальнейшем обналичили 22 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ. Как выяснилось, оба возвращались домой с вахты и распивали в вагоне-ресторане алкогольные напитки. Расплачивались той самой картой, с которой в дальнейшем были списаны деньги.

1 мая, когда поезд прибыл на станцию Тюмень, оба пассажира сошли, чтобы совершить пересадку на другой поезд. Житель Улан-Удэ ушёл в здание железнодорожного вокзала, где в своём кармане обнаружил чужую банковскую карту. Недолго думая, он зашёл в кафе на вокзале и с этой карты совершил покупку, затем в банкомате снял 21 тысячу рублей. Позже, в вагоне-ресторане поезда, на котором продолжил путь, он распивал алкогольные напитки и расплачивался украденными деньгами. Приехав домой, мужчина выбросил карту.

По окончании расследования уголовное дело было направленно в Калининский районный суд Тюмени. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.
кража
 
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