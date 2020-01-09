Вахтовик из Бурятии обокрал коллегу в поезде

Оба мужчины распивали спиртное в вагоне-ресторане



22 мая 2019 года в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД на транспорте поступило заявление от жителя села Кырен Бурятии. Мужчина сообщил, что в апреле в поезде у него украли банковскую карту, с которой в дальнейшем обналичили 22 тысячи рублей.



Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний житель Улан-Удэ. Как выяснилось, оба возвращались домой с вахты и распивали в вагоне-ресторане алкогольные напитки. Расплачивались той самой картой, с которой в дальнейшем были списаны деньги.



1 мая, когда поезд прибыл на станцию Тюмень, оба пассажира сошли, чтобы совершить пересадку на другой поезд. Житель Улан-Удэ ушёл в здание железнодорожного вокзала, где в своём кармане обнаружил чужую банковскую карту. Недолго думая, он зашёл в кафе на вокзале и с этой карты совершил покупку, затем в банкомате снял 21 тысячу рублей. Позже, в вагоне-ресторане поезда, на котором продолжил путь, он распивал алкогольные напитки и расплачивался украденными деньгами. Приехав домой, мужчина выбросил карту.



По окончании расследования уголовное дело было направленно в Калининский районный суд Тюмени. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД на транспорте.

