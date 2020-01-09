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В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём

В Иркутской области задержали пьяного водителя с ружьём
Происшествия, 
В отношении него возбуждено сразу три административных дела

В Иркутской области сотрудники ГИБДД в течение новогодних и рождественских праздников задержали 376 нетрезвых водителей. С начала года они стали участниками 28 ДТП.

Один из таких случаев на днях произошёл в Ангарске. Дорожные полицейские остановили автомобиль «Тойота», водитель которого не смог объяснить себе и окружающим, куда и зачем он ехал. Иномарка под управлением 49-летнего нарушителя была блокирована благодаря неравнодушному очевидцу, своевременно сообщившему полицейским.

В ходе общения с инспекторами ДПС мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ещё один нетрезвый водитель выявлен в Аларском районе. Кроме прочего, в салоне автомобиля 59-летнего жителя села Бахтай обнаружено двуствольное ружье неустановленной марки.

По факту незаконной перевозки огнестрельного оружия проводится проверка. В отношении мужчины возбуждены административные производства сразу по трём статьям.

Помимо этого, за первую неделю этого года задержано 43 автомобилиста, ранее в течение года подвергнутые административному наказанию за пьяную езду. Теперь им предстоит нести ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


ГИБДД водители
 
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