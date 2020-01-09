Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Усть-Куте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника колонии-поселения №20 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и ГУФСИН, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в 2017-2018 гг. должностные лица колонии-поселения заготовили лес и реализовали древесину с привлечением одной из коммерческих организаций города.
- Начальник колонии, незаконно распорядился лесными насаждениями, фактически совершив продажу деревьев на корню, действуя в интересах юридических лиц, - пояснили в Следственном управлении.
При обыске у начальника колонии было изъято около миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
ДТП произошло сегодня днём
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался
Виновник признался, что испугался ответственности
Водитель настаивал, что не находил оставленный гаджет в машине
В 160 капсулах находилось сильнодействующее запрещённое вещество
Мужчина пролез в дом через окно и украл набор инструментов
Следователи начали доследственную проверку
Преступник помогал женщине по хозяйству
В новом году в Бурятии произошло уже 80 пожаров
Молодой человек незаметно вытащил деньги из чужой сумки
Пенсионерка рассказала, что сама однажды потеряла деньги в похожей ситуации, но тогда ей никто не помог
За восемь дней нового года произошло 130 ДТП
Пожары произошли в районах республики
По словам очевидцев, пострадавшие упали с высоты четырёх метров