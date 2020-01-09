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В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии

В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии
Происшествия, 
Он обвиняется в превышении должностных полномочий

В Усть-Куте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника колонии-поселения №20 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и ГУФСИН, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в 2017-2018 гг. должностные лица колонии-поселения заготовили лес и реализовали древесину с привлечением одной из коммерческих организаций города.

- Начальник колонии, незаконно распорядился лесными насаждениями, фактически совершив продажу деревьев на корню, действуя в интересах юридических лиц, - пояснили в Следственном управлении.

При обыске у начальника колонии было изъято около миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


превышение должностных полномочий
 
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