В Иркутской области перед судом предстанет экс-начальник колонии

Он обвиняется в превышении должностных полномочий



В Усть-Куте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника колонии-поселения №20 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и ГУФСИН, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По данным следствия, в 2017-2018 гг. должностные лица колонии-поселения заготовили лес и реализовали древесину с привлечением одной из коммерческих организаций города.



- Начальник колонии, незаконно распорядился лесными насаждениями, фактически совершив продажу деревьев на корню, действуя в интересах юридических лиц, - пояснили в Следственном управлении.



При обыске у начальника колонии было изъято около миллиона рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





