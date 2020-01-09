Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
В ночь на 7 января в дежурную часть в Карымском районе Забайкалья поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2107» 61-летнего жителя села Тыргетуй.
После окончания богослужения мужчина завёл свой автомобиль, стоящий на парковке возле храма в посёлке Карымское, и оставил для прогрева, а сам вернулся в помещение. Выйдя через некоторое время, мужчина обнаружил пропажу машины.
Ориентировка на угнанное авто была передана наружным нарядам полиции.
Позже сотрудники экипажа ДПС обнаружили угнанный автомобиль в 15 километрах от посёлка Карымское на дороге «Дарасун-Солнцево». За автомобилем пришлось устроить преследование.
В машине оказались двое мужчин. Они доставлены в полицию, где признались в угоне.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Машина изъята и возвращена потерпевшему в технически исправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Происшествия, Фото:
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