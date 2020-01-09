 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто

Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января

В ночь на 7 января в дежурную часть в Карымском районе Забайкалья поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2107» 61-летнего жителя села Тыргетуй.

После окончания богослужения мужчина завёл свой автомобиль, стоящий на парковке возле храма в посёлке Карымское, и оставил для прогрева, а сам вернулся в помещение. Выйдя через некоторое время, мужчина обнаружил пропажу машины.

Ориентировка на угнанное авто была передана наружным нарядам полиции.

Позже сотрудники экипажа ДПС обнаружили угнанный автомобиль в 15 километрах от посёлка Карымское на дороге «Дарасун-Солнцево». За автомобилем пришлось устроить преследование.

В машине оказались двое мужчин. Они доставлены в полицию, где признались в угоне.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Машина изъята и возвращена потерпевшему в технически исправном состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Забайкальцы пытались скрыться от полиции на угнанном авто
Происшествия, 09.01.2020
Они угнали машину с парковки храма в ночь на 7 января
Москвич едва не утонул на Байкале
Москвич едва не утонул на Байкале
Происшествия, 09.01.2020
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался
Житель Иркутской области насмерть сбил бабушку и уехал
Житель Иркутской области насмерть сбил бабушку и уехал
Происшествия, 09.01.2020
Виновник признался, что испугался ответственности
В Улан-Удэ таксист обокрал пассажира
В Улан-Удэ таксист обокрал пассажира
Происшествия, 09.01.2020
Водитель настаивал, что не находил оставленный гаджет в машине
В Забайкалье женщину осудили за капсулы для похудения
В Забайкалье женщину осудили за капсулы для похудения
Происшествия, 09.01.2020
В 160 капсулах находилось сильнодействующее запрещённое вещество
Житель Бурятии обокрал пенсионерку в новогоднюю ночь
Житель Бурятии обокрал пенсионерку в новогоднюю ночь
Происшествия, 09.01.2020
Мужчина пролез в дом через окно и украл набор инструментов
Забайкалец украл у односельчанки 90 тысяч рублей
Забайкалец украл у односельчанки 90 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2020
Преступник помогал женщине по хозяйству
В праздники на пожарах в Бурятии погибли шесть человек
В праздники на пожарах в Бурятии погибли шесть человек
Происшествия, 09.01.2020
В новом году в Бурятии произошло уже 80 пожаров
В Бурятии парень украл из машины более 10 тысяч рублей
В Бурятии парень украл из машины более 10 тысяч рублей
Происшествия, 09.01.2020
Молодой человек незаметно вытащил деньги из чужой сумки
В Бурятии 75-летняя бабушка украла выпавший из кармана кошелёк
В Бурятии 75-летняя бабушка украла выпавший из кармана кошелёк
Происшествия, 09.01.2020
Пенсионерка рассказала, что сама однажды потеряла деньги в похожей ситуации, но тогда ей никто не помог
В Бурятии в праздники поймали 138 пьяных водителей
В Бурятии в праздники поймали 138 пьяных водителей
Происшествия, 09.01.2020
За восемь дней нового года произошло 130 ДТП
В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
В Бурятии горели баня, летний дом и гараж
Происшествия, 09.01.2020
Пожары произошли в районах республики
В Чите сноубордисты получили травмы на подъёмнике
В Чите сноубордисты получили травмы на подъёмнике
Происшествия, 09.01.2020
По словам очевидцев, пострадавшие упали с высоты четырёх метров
^