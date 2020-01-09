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В Улан-Удэ грузовик врезался в «Лексус»

В Улан-Удэ грузовик врезался в «Лексус»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло сегодня днём

Сегодня, 9 января, около 14 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на въезде на перекрёсток с круговым движением. Водитель грузовика врезался в «Лексус», ехавший впереди.

Пострадавших в результате столкновения нет.



Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни жители Бурятии выражают соболезнования семье 17-летней девушки, которую насмерть сбил улан-удэнский бизнесмен на трассе возле села Батурино.


ДТП
 
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