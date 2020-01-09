В Улан-Удэ грузовик врезался в «Лексус»

ДТП произошло сегодня днём
Сегодня, 9 января, около 14 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на въезде на перекрёсток с круговым движением. Водитель грузовика врезался в «Лексус», ехавший впереди.
Пострадавших в результате столкновения нет.
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ДТП произошло сегодня днём
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