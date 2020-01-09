Житель Иркутской области насмерть сбил бабушку и уехал

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый виновник случившегося привлечён к административной ответственности за оставление места аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







В Боханском районе полицейские установили местонахождения водителя, который сбил 80-летнюю женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.Трагический инцидент произошёл около полуночи 8 января в селе Казачье. В полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что госпитализированная с проезжей части местная женщина скончалась.Сыщики предположили, что пенсионерка попала под колеса отечественного автомобиля марки «ВАЗ 2110». Уже к утру следующего дня разыскиваемая машина была обнаружена в ограде частного дома, после чего в отдел полиции доставили его владельца.По словам 31-летнего местного жителя, он испугался ответственности и покинул место ДТП, а скорую помощь не смог вызвать, поскольку у него не было с собой телефона.