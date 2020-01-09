Водитель настаивал, что не находил оставленный гаджет в машине
В Улан-Удэ 8 января в полицию обратился 58-летний горожанин и сообщил о краже телефона.
Он рассказал, что потерял мобильный в такси, однако водитель, с которым он связался через диспетчера компании, уверял, что не находил гаджет в салоне машины. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
В результате полицейские всё же установили причастность таксиста к преступлению и изъяли украденный телефон.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью в Улан-Удэ таксист избил и ограбил пьяного мужчину.
В Улан-Удэ таксист обокрал пассажира
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