Житель Бурятии обокрал пенсионерку в новогоднюю ночь

Мужчина пролез в дом через окно и украл набор инструментов



В посёлке Онохой 8 января в полицию поступило заявление от 72-летней жительницы села Нижние Тальцы о том, что неизвестный похитил из её дома набор инструментов. Кража произошла в ночь на первое января, когда хозяйка уехала отмечать праздник в город к родственникам.



Сотрудники полиции задержали злоумышленника – 40-летнего сельчанина, периодически подрабатывавшего у пенсионерки. Украденное изъяли.



Установлено, что мужчина праздновал Новый год с помощницей владелицы дома, проживавшей у неё в котельной. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он через окно ванной комнаты проник в дом пожилой женщины и совершил кражу.



В ходе следствия также установлена причастность мужчины к мошенничеству. Подозреваемый, нанявшийся к женщине на расколку дров неделей ранее, после окончания работы подменил её бензопилу на свою (сломанную).



Общий ущерб от противоправных действий составил 10,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

