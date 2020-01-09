За восемь дней нового года произошло 130 ДТП
С 1 по 8 января 2020 года при надзоре за дорожным движением в Бурятии сотрудники ГИБДД выявили 3240 нарушений правил дорожного движения. В том числе, остановлены 98 пьяных водителей. 22 автомобилиста отказались от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 18 водителей задержаны за повторную пьяную езду. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
В новогодние праздники на дорогах Бурятии произошло 130 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. В том числе, 11 ДТП, в результате которых два человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести.
- В восьми случаях участники дорожного движения находились в нетрезвом виде, среди них два пешехода, - отмечают в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», первое смертельное ДТП произошло 1 января – пьяный водитель задавил 58-летнего мужчину. 5 января на трассе в Прибайкальском районе улан-удэнский бизнесмен насмерть сбил 17-летнюю девушку. Погибшая училась в многоуровневом колледже, жители Бурятии приносят соболезнования семье девушки.
Информацию о водителях, управляющих автомобилем в опьянении либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99.
В Бурятии в праздники поймали 138 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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