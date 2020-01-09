В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Авария произошла возле надземного пешеходного перехода
Во вторник, 7 января, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ зафиксировано тройное ДТП. Всё произошло около 13.50 часов возле надземного пешеходного перехода.
Перед светофором водитель «Тойоты Королла Филдер» врезался в «Тойоту Пробокс», которая, в свою очередь, ударила «Тойоту Лэнд Крузер».
Пострадавших нет. Авария спровоцировала пробку на дороге.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 января в Улан-Удэ на крышу перевернулась «Тойота Марк II»
.
Сбитая бизнесменом девушка училась в республиканском многоуровневом колледже
Авария произошла возле надземного пешеходного перехода
Мужчину дважды задержали нетрезвым за рулём
У семьи погибшей девушки нет средств на хорошего адвоката
Двое мужчин и женщина били сотрудников полиции по голове
Владелец дорогой иномарки смог дистанционно заглушить двигатель
Он познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт
Вор ранее работал на хозяина склада разнорабочим
Хозяин уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте
Древесину он заготавливал для личных нужд
Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми
Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте
Он проник в чужой дом, разбив оконное стекло
Мужчина помещён в изолятор временного содержания
Накануне на территории региона зафиксировано 11 пожаров