 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла возле надземного пешеходного перехода

Во вторник, 7 января, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ зафиксировано тройное ДТП. Всё произошло около 13.50 часов возле надземного пешеходного перехода.

Перед светофором водитель «Тойоты Королла Филдер» врезался в «Тойоту Пробокс», которая, в свою очередь, ударила «Тойоту Лэнд Крузер».

Пострадавших нет. Авария спровоцировала пробку на дороге.


Как сообщал «Байкал-Daily», 4 января в Улан-Удэ на крышу перевернулась «Тойота Марк II».
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке
«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке
Происшествия, 09.01.2020
Сбитая бизнесменом девушка училась в республиканском многоуровневом колледже
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 09.01.2020
Авария произошла возле надземного пешеходного перехода
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 09.01.2020
Мужчину дважды задержали нетрезвым за рулём
В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи
В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи
Происшествия, 09.01.2020
У семьи погибшей девушки нет средств на хорошего адвоката
Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе
Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе
Происшествия, 09.01.2020
Двое мужчин и женщина били сотрудников полиции по голове
У жителя Улан-Удэ угнали Land Rover за три миллиона
У жителя Улан-Удэ угнали Land Rover за три миллиона
Происшествия, 09.01.2020
Владелец дорогой иномарки смог дистанционно заглушить двигатель
Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Происшествия, 08.01.2020
Он познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт
Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч
Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч
Происшествия, 08.01.2020
Вор ранее работал на хозяина склада разнорабочим

Забайкалец украл технику из дома знакомого
Забайкалец украл технику из дома знакомого
Происшествия, 08.01.2020
Хозяин уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 26 тысяч
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 26 тысяч
Происшествия, 08.01.2020
Древесину он заготавливал для личных нужд
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Житель Бурятии отобрал у знакомого телефон
Происшествия, 08.01.2020
Он отобрал у приятеля телефон, когда тот отказался от обмена сотовыми
В Улан-Удэ у студента изъяли гашишное масло
Происшествия, 07.01.2020
Молодой человек вёл себя неадекватно в общественном месте
Житель Бурятии украл ТВ-приставку и продукты
Житель Бурятии украл ТВ-приставку и продукты
Происшествия, 07.01.2020
Он проник в чужой дом, разбив оконное стекло
Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки
Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки
Происшествия, 07.01.2020
Мужчина помещён в изолятор временного содержания
В Бурятии горели ФАП и надворные постройки
В Бурятии горели ФАП и надворные постройки
Происшествия, 07.01.2020
Накануне на территории региона зафиксировано 11 пожаров

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^