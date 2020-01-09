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Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе

Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Двое мужчин и женщина били сотрудников полиции по голове

Трое жителей Курумканского района предстали перед судом за нападение на полицейских.

В апреле 2019 года двое мужчин и женщина нарушали общественный порядок в кафе. По выводу на место прибыли двое полицейских. Компания напала на сотрудников полиции, нанеся им удары по голове и лицу.

Один из осуждённых злостно неоднократно не исполнял ограничения, установленные ему ранее судом. Ему по совокупности преступлений назначено 3 года 5 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Его приятелю и подруге назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Верховный суд республики приговор оставил без изменения, жалобу одного из осуждённых – без удовлетворения.


насилие в отношении представителя власти полиция
 
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