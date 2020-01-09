Трое жителей Бурятии напали на полицейских в кафе

Двое мужчин и женщина били сотрудников полиции по голове



Трое жителей Курумканского района предстали перед судом за нападение на полицейских.



В апреле 2019 года двое мужчин и женщина нарушали общественный порядок в кафе. По выводу на место прибыли двое полицейских. Компания напала на сотрудников полиции, нанеся им удары по голове и лицу.



Один из осуждённых злостно неоднократно не исполнял ограничения, установленные ему ранее судом. Ему по совокупности преступлений назначено 3 года 5 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



Его приятелю и подруге назначено наказание в виде лишения свободы условно.



Верховный суд республики приговор оставил без изменения, жалобу одного из осуждённых – без удовлетворения.





