У жителя Улан-Удэ угнали Land Rover за три миллиона

Владелец дорогой иномарки смог дистанционно заглушить двигатель



Сотрудники полиции Калининского района Петербурга ведут розыск мужчины, пытавшегося угнать дорогостоящую иномарку у 42-летнего жителя Улан-Удэ. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Неизвестный угнал Land Rover Discovery белого цвета 2019 года выпуска, принадлежащий улан-удэнцу. Владелец авто получил сообщение от службы «Аркан», что автомобиль начал движение, после чего смог дистанционно заглушить двигатель.



- Установлено, что владелец иномарки находился на лечении в клинике. Мало знакомый ему мужчина по имени Андрей, находясь с ним в одной палате, похитил ключи от машины и попытался её угнать. Предотвратить кражу имущества стоимостью 3 млн рублей помогла противоугонная система. Правоохранители нашли Land Rover у дома № 24 на улице Ватутина, - отмечает 78.ru.



В данном медучреждении оказывают платные услуги по лечению зависимостей анонимно, из соображений конфиденциальности видеонаблюдение не ведётся.





