Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вор ранее работал на хозяина склада разнорабочим



6 января в полицию обратился 35-летний житель Северобайкальска с заявлением о том, что из принадлежащих ему складских помещений украдены 4 холодильных испарителя, циркулярная пила, углошлифовальная машина, 2 упаковки медных трубок для кондиционеров и 20 метров медного кабеля. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.



Установлено, что злоумышленник – 32-летний местный житель, ранее работал на хозяина склада разнорабочим и знал, где хранятся ключи от помещения. Он свободно проник на неохраняемую территорию и вывез чужое имущество на тележке. Часть украденного мужчина успел сбыть.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



