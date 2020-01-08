Вор ранее работал на хозяина склада разнорабочим
6 января в полицию обратился 35-летний житель Северобайкальска с заявлением о том, что из принадлежащих ему складских помещений украдены 4 холодильных испарителя, циркулярная пила, углошлифовальная машина, 2 упаковки медных трубок для кондиционеров и 20 метров медного кабеля. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.
Установлено, что злоумышленник – 32-летний местный житель, ранее работал на хозяина склада разнорабочим и знал, где хранятся ключи от помещения. Он свободно проник на неохраняемую территорию и вывез чужое имущество на тележке. Часть украденного мужчина успел сбыть.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл электроинструменты и кабель на 400 тысяч
Происшествия, Фото:
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