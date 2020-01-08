Забайкалец украл технику из дома знакомого

Хозяин уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте



В минувший вторник в отдел полиции в Хилокском районе Забайкальского края поступило сообщение о краже из квартиры. Установлено, что потерпевший накануне кражи уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу компьютера, нетбука и видеоплеера.



В результате осмотра места происшествия были обнаружены следы обуви, которые вели от дома потерпевшего к одному из гаражей. В ходе обыска стражи порядка обнаружили в нём украденную технику.



Выяснилось, что злоумышленник направлялся в гости к потерпевшему, которого не оказалось дома. Зная о том, что хозяин дома прячет ключ в условленном месте, воспользовался им и украл имущество.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Всё украденное изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

