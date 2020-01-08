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Забайкалец украл технику из дома знакомого

Забайкалец украл технику из дома знакомого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Хозяин уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте

В минувший вторник в отдел полиции в Хилокском районе Забайкальского края поступило сообщение о краже из квартиры. Установлено, что потерпевший накануне кражи уехал на выходные, а ключ от дома оставил во дворе в условном месте. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу компьютера, нетбука и видеоплеера.

В результате осмотра места происшествия были обнаружены следы обуви, которые вели от дома потерпевшего к одному из гаражей. В ходе обыска стражи порядка обнаружили в нём украденную технику.

Выяснилось, что злоумышленник направлялся в гости к потерпевшему, которого не оказалось дома. Зная о том, что хозяин дома прячет ключ в условленном месте, воспользовался им и украл имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Всё украденное изъято и возвращено потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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