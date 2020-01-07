Он проник в чужой дом, разбив оконное стекло
Днём 6 января сотрудниками уголовного розыска задержан не работающий, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 35-летний житель Баргузинского района.
В середине декабря 2019 года он, разбив оконное стекло, проник в жилой дом и украл телевизионную приставку и продукты питания. Ущерб составил более 3,5 тысяч рублей.
Хозяйка дома вместе с сожителем во время совершения преступления отсутствовали. Женщина, обнаружив кражу, попыталась самостоятельно найти преступника. Когда её попытки не увенчались успехом, она обратилась в полицию
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл ТВ-приставку и продукты
Происшествия, Фото:
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