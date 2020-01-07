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В Бурятии горели ФАП и надворные постройки

В Бурятии горели ФАП и надворные постройки
Происшествия, 
Накануне на территории региона зафиксировано 11 пожаров

6 января на территории Бурятии зарегистрировано 11 пожаров, 7 из которых произошли в районах. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

В селе Максимиха Баргузинского района произошёл пожар в фельдшерско-акушерском пункте. Ввиду большой удаленности места пожара от ближайшей пожарной части, первой на ликвидацию возгорания прибыла добровольная пожарная команда села.

На момент прибытия добровольных пожарных из-под крыши здания шёл дым. В результате возгорания огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал печи.

Вероятно по этой же причине в местности Зимка Закаменского района произошло загорание стайки. На момент прибытия пожарных надворная постройка горела полностью. В результате пожара уничтожена стайка на площади 75 кв.м., погибли 2 телёнка и 15 кур.

Ещё 2 теленка погибли при пожаре в стайке в селе Сосновоозерское Еравнинского района. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Жителей предупреждают: несоблюдение требований пожарной безопасности угрожает вашей жизни и имуществу. При обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщать по телефону «101».

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 января в Бурятии на пожаре пострадал мужчина. Возгорание произошло в сторожке магазина. 
пожар
 
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