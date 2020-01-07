Пожар произошёл в сторожке магазина
6 января в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в дощатой сторожке на территории частного магазина. На момент прибытия пожарных строение было сильно задымлено. Начальник караула Дмитрий Патели и пожарный Виктор Шенхоров в составе звена газодымозащитной службы пожарной части №52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии вынесли из горящего помещения мужчину. С полученными ожогами он был передан работникам скорой помощи.
В результате пожара строение повреждено огнём изнутри на площади 9 кв.м. Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электроприбора.
- Чтобы избежать пожара по этой причине, пользуйтесь только сертифицированными электроприборами и не располагайте их вблизи легкосгораемых материалов, - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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