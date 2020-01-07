Мужчина помещён в изолятор временного содержания
В минувшее воскресенье в дежурную часть поступило сообщение от 70-летней жительницы Могочи Забайкальского края. Выяснилось, что потерпевшая вечером направлялась к своей соседке в гости. Сзади на неё напал неизвестный и отобрал сумку с продуктами, после чего скрылся.
Позже установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Благодаря своевременному сообщению о преступлении, полицейским удалось задержать подозреваемого с похищенным имуществом, которое было возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки
Происшествия, Фото:
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