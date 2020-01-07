Забайкалец отобрал продукты у пенсионерки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина помещён в изолятор временного содержания



В минувшее воскресенье в дежурную часть поступило сообщение от 70-летней жительницы Могочи Забайкальского края. Выяснилось, что потерпевшая вечером направлялась к своей соседке в гости. Сзади на неё напал неизвестный и отобрал сумку с продуктами, после чего скрылся.



Позже установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Благодаря своевременному сообщению о преступлении, полицейским удалось задержать подозреваемого с похищенным имуществом, которое было возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Мужчина помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

