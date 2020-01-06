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В Улан-Удэ устроили погоню за иномаркой

В Улан-Удэ устроили погоню за иномаркой
Происшествия, 
Во время погони два пассажира на ходу покинули салон автомобиля. ВИДЕО

Утром 5 января в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов водитель машины «Тойота Королла Филдер» проигнорировал требование сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение.

Полицейские организовали преследование иномарки, в ходе которого два пассажира на ходу покинули салон автомобиля. На улице Октябрьской автомобиль был блокирован, водитель попытался скрыться, но был задержан.

Нарушителем оказался 26-летний горожанин, не имеющий права управления транспортным средством.


видео предоставлено УГИБДД по Бурятии

Установлено также, что машина ему не принадлежит. Молодой человек, ранее работавший на станции техобслуживания, угнал её у знакомой.

Солгав, что он продолжает работать на СТО автослесарем, он предложил девушке отремонтировать иномарку. И в течение нескольких дней без разрешения пользовался чужим авто, в том числе, катаясь с друзьями по городу.

Преступление злоумышленник совершил, будучи условно осуждённым за грабёж. Ранее он судим за квартирные кражи на территории Забайкалья.

Машина возвращена собственнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
ГИБДД происшествия
 
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