В Бурятии на пожаре спасли женщину

Росгвардейцы помогли женщине покинуть задымлённое помещение



На окраине Кяхты сотрудники вневедомственной охраны заметили, что во дворе одного из домов идёт дым, из-под крыши вырываются языки пламени. Росгвардейцы сообщили в дежурную часть о возгорании, вызвали пожарных и бросились на помощь. Они перелезли через забор, стали стучать в дверь и окна – будить жильцов дома.



Затем сотрудники вневедомственной охраны сержант полиции Даба-Самбу Чойсоронов и младший сержант полиции Сергей Семёнов зашли внутрь дома и помогли женщине покинуть задымлённое помещение.



- Мы увидели, что очаг возгорания в котельной. Я отключил электроэнергию в доме для предотвращения замыкания и стал забрасывать снегом огонь, а мои напарники в это время зашли в задымлённый дом для эвакуации жильцов, - рассказал младший сержант полиции Ардан Цыденов.



Сотрудники вневедомственной охраны передали эвакуированную женщину прибывшим медицинским работникам для осмотра.



- И до приезда пожарного наряда они тушили пожар подручными средствами. Благодаря решительным действиям правоохранителей жертв удалось избежать, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



