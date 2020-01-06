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В Бурятии на пожаре спасли женщину

В Бурятии на пожаре спасли женщину
Происшествия, 
Росгвардейцы помогли женщине покинуть задымлённое помещение

На окраине Кяхты сотрудники вневедомственной охраны заметили, что во дворе одного из домов идёт дым, из-под крыши вырываются языки пламени. Росгвардейцы сообщили в дежурную часть о возгорании, вызвали пожарных и бросились на помощь. Они перелезли через забор, стали стучать в дверь и окна – будить жильцов дома.

Затем сотрудники вневедомственной охраны сержант полиции Даба-Самбу Чойсоронов и младший сержант полиции Сергей Семёнов зашли внутрь дома и помогли женщине покинуть задымлённое помещение.

- Мы увидели, что очаг возгорания в котельной. Я отключил электроэнергию в доме для предотвращения замыкания и стал забрасывать снегом огонь, а мои напарники в это время зашли в задымлённый дом для эвакуации жильцов, - рассказал младший сержант полиции Ардан Цыденов.

Сотрудники вневедомственной охраны передали эвакуированную женщину прибывшим медицинским работникам для осмотра.

- И до приезда пожарного наряда они тушили пожар подручными средствами. Благодаря решительным действиям правоохранителей жертв удалось избежать, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

пожар помощь
 
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