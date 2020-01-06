Житель Бурятии украл телефон в медучреждении



В Хоринском районе полицейские раскрыли кражу сотового телефона в медучреждении.



Инцидент произошёл 11 декабря. 22-летняя девушка, посетив врача, забыла мобильный на стуле в коридоре. Одевшись, она вышла из помещения, а когда обнаружила пропажу и вернулась в поликлинику, имущества уже не было.



Задержан подозреваемый – 24-летний житель села Хоринск. Молодой человек, сопровождавший в лечебное учреждение подругу, заметил оставленный гаджет и украл его для собственного пользования.



Ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.



Телефон изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

