Житель Бурятии украл телефон в медучреждении

Посетительница забыла свой гаджет на стуле в коридоре
В Хоринском районе полицейские раскрыли кражу сотового телефона в медучреждении.
Инцидент произошёл 11 декабря. 22-летняя девушка, посетив врача, забыла мобильный на стуле в коридоре. Одевшись, она вышла из помещения, а когда обнаружила пропажу и вернулась в поликлинику, имущества уже не было.
Задержан подозреваемый – 24-летний житель села Хоринск. Молодой человек, сопровождавший в лечебное учреждение подругу, заметил оставленный гаджет и украл его для собственного пользования.
Ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.
Телефон изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
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