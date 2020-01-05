В Иркутске таксиста обманул лжеполицейский

Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества



Накануне вечером в дежурную часть ОВД в Иркутске обратился 35-летний водитель службы заказа такси с просьбой разыскать человека, которому он пополнил баланс мобильного телефона на три тысячи рублей.



Незадолго до инцидента иркутянин получил заказ якобы от сотрудника силовых структур. «Правоохранитель» сообщил, что находится в командировке и поскольку плохо ориентируется в городе, попросил таксиста по пути следования к нему купить продукты, алкоголь, а также перевести деньги на счёт оператора мобильной связи. Выполнив все просьбы клиента, мужчина подъехал к гостинице, однако так и не дождался пассажира, телефон которого к этому времени уже был недоступен.



По предварительной информации заявка была с абонентского номера, зарегистрированного в Ставропольском крае.



По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



