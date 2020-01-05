В Иркутской области в столкновении «Лады» и «Камри» погиб парень

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ещё пять человек госпитализированы



Сегодня утром в Братском районе, в нескольких километрах от посёлка Кузнецовка столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Тойота Камри». От полученных травм погиб на месте 21-летний пассажир «Лады».



Водители, а также трое пассажиров иномарки госпитализированы. Медики устанавливают тяжесть полученных ими травм.



По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция призывает свидетелей и очевидцев оказать помощь в выяснении причин и обстоятельств этого инцидента и сообщить о себе по телефонам 89646564469 или 02 (с мобильного 102).



