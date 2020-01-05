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В Иркутской области в столкновении «Лады» и «Камри» погиб парень

В Иркутской области в столкновении «Лады» и «Камри» погиб парень
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё пять человек госпитализированы

Сегодня утром в Братском районе, в нескольких километрах от посёлка Кузнецовка столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Тойота Камри». От полученных травм погиб на месте 21-летний пассажир «Лады».

Водители, а также трое пассажиров иномарки госпитализированы. Медики устанавливают тяжесть полученных ими травм.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает свидетелей и очевидцев оказать помощь в выяснении причин и обстоятельств этого инцидента и сообщить о себе по телефонам 89646564469 или 02 (с мобильного 102).

ДТП смерть
 
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