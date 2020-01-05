Ещё пять человек госпитализированы
Сегодня утром в Братском районе, в нескольких километрах от посёлка Кузнецовка столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Тойота Камри». От полученных травм погиб на месте 21-летний пассажир «Лады».
Водители, а также трое пассажиров иномарки госпитализированы. Медики устанавливают тяжесть полученных ими травм.
По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция призывает свидетелей и очевидцев оказать помощь в выяснении причин и обстоятельств этого инцидента и сообщить о себе по телефонам 89646564469 или 02 (с мобильного 102).
В Иркутской области в столкновении «Лады» и «Камри» погиб парень
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме
Ещё пять человек госпитализированы
Женщина планировала изготовить гашиш на чердаке
Браконьера поймали на Ангаре
В праздничные дни в больнице всплеск пострадавших от криминальных травм и от обморожений
Без света остались жители частного сектора
Проезжавшие мимо автомобилисты помогли попавшему в аварию водителю
Телефон лежал на столике без присмотра
Без света были и многоквартирные дома, и частный сектор
Наркотик хранил житель Кяхты
В пяти из семи аварий, где были пострадавшие, участники происшествий были пьяны
Пьяный водитель врезался в ограждение
ЧП произошло прямо в депо
Виновник аварии оказался пьян
Происшествия, 03.01.2020
Тела погибших от переохлаждения людей нашли на улицах, крыльце и веранде