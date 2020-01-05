По Улан-Удэ гуляла женщина с двумя рюкзаками, набитыми наркотиками

Происшествия, Фото: из архива

Женщина планировала изготовить гашиш на чердаке



За прошедшие сутки полицейские изъяли у жителей Бурятии более килограмма наркотиков.



Так, днём 4 января сотрудники управления наркоконтроля изъяли около килограмма конопли у 33-летней уроженки Хоринского района. Женщину остановили полицейские на улице Добролюбова в Улан-Удэ. При себе у неё было два рюкзака, наполненных сухой растительной массой.



По словам женщины, коноплю она собрала в Иволгинском районе, а на чердаке дома планировала изготовить гашиш. Задержанная созналась в употреблении наркотиков каннабисной группы.



В момент задержания у неё установлен факт потребления запрещённого вещества.



В Кяхтинском районе за наркопреступление задержан 31-летний мужчина. Дома он хранил более 250 граммов марихуаны.



Ранее сельчанин уже был судим за приобретение и хранение наркотика. По предварительной информации, у него также выявлен факт потребления запрещённого вещества.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

