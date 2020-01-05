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Житель Иркутской области сетями ловил хариуса

Житель Иркутской области сетями ловил хариуса
Происшествия, 
Браконьера поймали на Ангаре

Сотрудники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции на водном транспорте на реке Ангара задержали ранее судимого 36-летнего жителя Иркутского района. Он при помощи рыболовной сети выловил 15 особей хариуса.

Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб, причинённый незаконными действиями браконьера, составил более 14 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
браконьерство
 
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