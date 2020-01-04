Телефон лежал на столике без присмотра
29-летний улан-удэнец украл чужой телефон в питейном заведении во время новогоднего корпоратива. Мужчина украл со столика оставленный без присмотра сотовый телефон. Ущерб составил 3 500 рублей.
Подозреваемый ранее не судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полиция раскрыла кражу норковой шубы, украденной из ресторана в новогоднюю ночь.
Улан-удэнец совершил кражу на новогоднем корпоративе
Происшествия, Фото:
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