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Улан-удэнец совершил кражу на новогоднем корпоративе

Улан-удэнец совершил кражу на новогоднем корпоративе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Телефон лежал на столике без присмотра

29-летний улан-удэнец украл чужой телефон в питейном заведении во время новогоднего корпоратива. Мужчина украл со столика оставленный без присмотра сотовый телефон. Ущерб составил 3 500 рублей.

Подозреваемый ранее не судим, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее полиция раскрыла кражу норковой шубы, украденной из ресторана в новогоднюю ночь. 
кража
 
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