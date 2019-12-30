В Бурятии подросток с ножом напал на полицейского

В Джидинском районе пьяный 14-летний подросток ударил ножом в лицо сотрудника отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, 27 декабря днём в селе Петропавловка трое подростков распивали спиртные напитки. Затем во дворе жилого дома они увидели ребёнка, попытались отобрать у него игрушку, а один из них пнул мальчика. Мать пострадавшего ребёнка сразу обратилась в полицию.



На место прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, за рулём которого находился сотрудник вневедомственной охраны. В отделе планировали установить личности юношей, оповестить родителей и составить процессуальные документы.



- Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По данному факту проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.



- Так как напавший на представителя власти подросток не достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренной за совершение данного преступления, уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено. Однако по результатам доследственной проверки следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством, - заключили в республиканском Следкоме.



