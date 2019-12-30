Житель Иркутской области лишился телефона в привокзальном кафе

Он подключил его к зарядному устройству



Транспортным полицейским Иркутской области поступило заявление от жителя города Усть-Илимск. Мужчина оставил свой телефон подключенным к зарядному устройству в кафе на вокзале станции Коршуниха-Ангарская. В этот момент неизвестный украл гаджет стоимостью 12 000 рублей.



Полицейские, опросив всех причастных лиц и просмотрев записи с видеокамер, по «горячим следам» задержали подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя жительница города Железногорск-Илимский.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





