Он подключил его к зарядному устройству
Транспортным полицейским Иркутской области поступило заявление от жителя города Усть-Илимск. Мужчина оставил свой телефон подключенным к зарядному устройству в кафе на вокзале станции Коршуниха-Ангарская. В этот момент неизвестный украл гаджет стоимостью 12 000 рублей.
Полицейские, опросив всех причастных лиц и просмотрев записи с видеокамер, по «горячим следам» задержали подозреваемую. Ей оказалась 51-летняя жительница города Железногорск-Илимский.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области лишился телефона в привокзальном кафе
Происшествия, Фото:
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